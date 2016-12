Aquatics présente Décroissance

Un groove reggae avec des accents urbains, hip-hop et des guitares saturés, c’est sans détour que ce combo parisien souhaite soutenir ici les mouvements contestataires et leurs revendications.

Aquatics, c’est déjà une centaine de concerts dans toute la France et à l’étranger (Rototom Reggae Sunsplash en Italie), des premières parties (Max Roméo à l’Élysée Montmartre, Winston McAnuff), des salles parisiennes remplies (New Morning, Maroquinerie, Petit Bain) et en province (L’Antirouille à Montpellier, La Moutete à Orthez…) et du partage avec d’autres groupes français (Danakil, Tu Shung Pen, Naaman…).

« Décroissance » - Un titre cru et efficace pour prendre à contre-courant les messages incessants qui nous poussent à produire davantage, à consommer encore et encore.

"Aquatics nous livre ici avec « Décroissance » un album tout en français plein de ferveur, de colère mais aussi d’optimisme. Cet éclat d’émotions se ressent tant dans la production explosive que dans les paroles vibrantes.

Des ritournelles enivrantes sur fonds de reggae, de rock et d’acoustique popularisés avec des mots méticuleusement choisis."