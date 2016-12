Publié le 20 septembre 2016 par Lartino.fr

Pour la quatrième année consécutive, Edilivre renouvelle son concours de nouvelles gratuit et ouvert à tous : "48h pour écrire". L'année dernière, plus de 2000 participants ont relevé le défi. Ce concours est organisé en collaboration avec Tea- The Ebook Alternative, Idéecadeaux.fr, Kilti, Envouthé et Once Upon a Book ainsi de nombreux lots sont à gagner.