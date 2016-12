Découvrez Emma Still

De nature réservée, la jeune fille trouve un exutoire dans sa passion pour la danse, la musique et l’écriture. Elle écrit son premier recueil de poèmes à l’âge de 12 ans, prémices de sa future carrière d’auteur.



Puis viennent les concours d’écoles de journalisme, elle débute alors une carrière en tant que rédactrice, tout en gardant en tête son rêve de devenir artiste et compose en secret ses premières chansons.



En février 2015 Rosalie rencontre Ben Paolettoni avec qui elle monte le groupe pop rock folk ROSALIE. Depuis ils ne se quittent plus ! Leur premier EP DEEP LOVE est sorti le 7 avril dernier en autoproduction et depuis ils arpentent les cafés concerts, les petites salles en rêvant de pouvoir enregistrer leur premier album !



Mais EMMA est rattrapée par son envie d’électro et commence à travailler sur des sons plus pop électro à la fois

magnétiques et efficaces.



Elle se lance alors en solo sous le nom d’Emma Still et sort son premier single signé chez BorntoShine (label Perpignan) en septembre 2016.



Auteur compositrice interprète elle ébauche ses mélodies grâce à un Ukulélé et écrit elle même ses propres textes en Français.

Son single évoque le désir et la difficulté de s’exprimer lorsque que quelqu’un nous plait à travers un clip rétro burlesque comique.