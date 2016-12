Découvrez THE PINK CROWS

The Pink Crows est un groupe de pop/electro créé par Franck Rapp et Hanna H il y a quelques années.

Un univers musical et une esthéthique de « fantasy », à la fois « dark », rêveur, et léger… dont le nom. Des voix et des sons venus d’ailleurs, mais aussi des refrains d’une efficacité redoutable !

Sur leur chemin ils font la rencontre de l’envoûtante Solen (Le soldat rose, Le voyage extraordinaire de Jules Vernes), qui incarne merveilleusement l’esprit de The Pink Crows. Elle rejoint le groupe, ainsi que les musiciens : Antoine Duplicki (guitare), Quentin Leclercq (basse) et Morgan Dress (batterie), pour finaliser le 1er album de The Pink Crows, que vous pouvez découvrir en LIVE sur scène.