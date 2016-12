Hermitude présente THE BUZZ

Hermitude est un duo composé par Elgusto et Luke Dubs basé à Sydney en Australie. Ils ont sorti 4 albums au cours de leur douze années de carrière, et ont reçu en 2012 le Australian Music Prize pour leur album HyperParadise.

Le duo s’est formé au début des années 2000. Leur premier EP « Imaginary Friends » est sorti uniquement en vinyle, suivi de près par leur premier album intitulé « Alleys to Valleys », deux opus sortis sur le label indépendant Elefant Traks.

Leur second album « Tales of the Drift » a été très bien accueilli par les médias. Ce second album a été suivi par leur EP « Rare Sightings » en 2007 et un an plus tard par leur album plus electro « Threads ».

Cette direction est venue grâce à leur titre « Speak of the devil ». Le succès est là et le titre leur permet d’obtenir un Award pour le meilleur clip ainsi qu’une entrée au Hottest 100 du Triple J (sondage annuel organisé par la radio Triple J en Australie répertoriant les 100 meilleurs singles du pays mais également du monde).

Le quatrième album « Hyperparadise » est sorti en 2012 et avait fait son entrée au top 40 Australien et leur tournée est complète très rapidement, mais ce n’est rien comparé à ce qui les attend.

Leur ami Flume remixe leur titre « hyperparadise » et c’est à ce moment là que tout a basculé pour le duo.

Une fois le titre déposé sur Hype Machine et Soundcloud il explose et devient double disque de platine en Australie. Nominés au ARIA Awards dans la catégorie du meilleur album électro et de la meilleure sortie Dance. Ils remportent finalement le prix de la meilleure sortie Dance et gagnent le prestigieux Australian Music Prize (devant Flume et d’autres très bons albums).

En 2014, ils sortent le single « Ukiyo » sans soutien radio et sans clip et atteignent, en quelques mois seulement, des millions d’écoutes. En octobre, leur première tournée en USA est un véritable succès et attire l’attention de nombreux tourneurs américains et européens qui ne s’attendaient pas à un tel show.

En janvier 2015, sort le premier single officiel « Through the roof » issu de leur nouvel album. Simultanément, les plus grands festivals annoncent leur venue, notamment, Governor’s Ball à New York, Buku Festival à la Nouvelle Orléans et SXSW à Austin.