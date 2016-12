Les Inaccoutumés du 8 novembre au 3 décembre 2016

Publié le 04 novembre 2016 par Lartino.fr

Depuis 1995, les Inaccoutumés se sont imposés comme le rendez vous chorégraphique incontournable de l’automne où se produisent et se découvrent de nouveaux courants artistiques et les langages et esthétiques de demain.

Pour cette nouvelle édition 2016 des Inaccoutumés, les artistes invités sont : César Vayssié et Olivia Grandville, Maxime Kurvers, Maguelone Vidal, Anna Gaïotti, Myriam Gourfink et Kasper T. Toeplitz, Lorenzo de Angelis, Sophie Perez et Xavier Boussiron, Antonija Livingstone et Nadia Lauro.

Performers, vidéastes, théâtre, plasticiens… ce rendez-vous inaccoutumé depuis 1995 diffuse de nouveaux courants artistiques et des langages esthétiques novateurs et réflexibles.



Programme :





César Vayssié et Olivia Grandville – Coproud

Mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 novembre – 20h30

Maxime Kurvers – Fassbinders / Aubervilliers

Vendredi 11 et samedi 12 novembre – 20h30

Maguelone Vidal – Cochlea

Mardi 15 et mercredi 16 novembre – 20h30

Anna Gaïotti – Plus de muses mais un troupeau de Muets

Jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 novembre – 20h30

Myriam Gourfinket Kasper T. Toeplitz – Data Noise

Mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 novembre – 20h30

Lorenzo de Angelis – De la Force Exercée

Vendredi 25 et samedi 26 novembre – 20h30

Sophie Perezet Xavier Boussiron – Le Piège à Loup

Mardi 29 et mercredi 30 novembre – 20h30

Antonija livingstone et Nadia Lauro –Etudes hérétiques 1-7

Jeudi 1, vendredi 2 et samedi 3 décembre – 20h30

Infos pratiques :

MENAGERIE DE VERRE

12 / 14 rue Léchevin - 75011 Paris Métro Parmentier

Saint Ambroise Bus 96 et 46

Billetterie sur http://www.digitick.com

Réservations du lundi au vendredi de 14h00 à 18h30 au 01 43 38 33 44 ou

Informations http://www.menagerie-de-verre.org

Plein tarif : 15€

Tarif réduit : 13€ - étudiant, moins de 25 ans, retraité, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA

Tarif adhérent : 7€

Pass : 40€ pour 4 spectacles

La ménagerie de verre, espace pluridisciplinaire dédié à la création contemporaine, est le lieu de tous les croisements d’expression artistique.