Man From The Stars, nouveau clip d'Octav

ØCTAV est l'arc électrique entre Victor et Manue, le pont entre leurs émotions, un lien entre ici et ailleurs, une entité qu'on a très envie d'aimer. ØCTAV nous raconte des histoires, les siennes ou les nôtres, allez savoir ! Et si on lui demandait ce qu'il fait, ØCTAV nous répondrait : "de l'électro-pop spatiale".

ØCTAV est une planète

Une planète filante, ici le matin mais déjà là-bas le soir - et peut-être même aux deux endroits en même temps. Ubiquité, pluralité. Quand on écoute ØCTAV, on a envie de conduire la nuit et de tendre les bras vers les étoiles. Toucher son univers, le ciel, le mystère. En les sélectionnant pour Les Inrocks Lab, l'hebdo écrit que le "duo

électro-pop risque de secouer le microcosme indie français". Il faut dire qu'ØCTAV surprend en mode crescendo. Musique pure et ciselée, paroles imagées… mettez un casque et vous verrez le clip qu'il n'a même pas eu le temps d'imaginer. Un ton qui rappelle le meilleur, le plus classe de la variété des années 60/80, avec ce qu'il

faut de distance et d'espièglerie.



ØCTAV est une fusion

Un musicien et une chanteuse qui ne peuvent pas vivre sans musique et passent des heures à voir des films. Chacun partage ses goûts, ses sons, ses images… Deux univers qui finissent par en former un troisième, celui d'ØCTAV, qui nous invite à les rejoindre.



Sa musique est ludique, joue avec nos souvenirs et donne envie de bouger… même quand l'histoire n'est pas si légère qu'elle en a l'air. Le rythme reste en tête, les paroles aussi, faisant mentir ceux qui disent que la langue française s'adapte mal à la musique. Sur scène, Victor et Manue sont connectés, reliés par un fil invisible, une énergie explosive, positive.