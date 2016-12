NOJAZZ sort un nouvel album !

Avec cette nouvelle production, NOJAZZ a su trouver l’alchimie parfaite entre le son Soul & Funky des années 80 et celui des productions Electro plus actuelles avec une collaboration de premier choix en la personne d’ATOM (Stromae, C2C).

C'est autour de ce projet audacieux que NOJAZZ réinvente cette recette savoureuse "Electro/Soul" en y associant parfois le son Hip Hop,dévoilant ainsi de belles surprises à découvrir dans ce nouvel album ! Juste avant l’atterrissage imminent du nouveau LP et ses compositions originales, vous pouvez d'ores et déjà découvrir le single « Swingin' in da rain » en playlist sur de nombreuses radios.

NOJAZZ avait enregistré quelques pépites lors d’un séjour à Los Angeles avec Stevie Wonder, Maurice White (RIP),Earth Wind & Fire et le rappeur Bishop.Ces titres ont été réarrangés et mixés dans un style dont seul NOJAZZ a le secret ! Le nouvel album de NOJAZZ « Soul Stimulation » sortira en France le 25 novembre 2016 en format cd et vinyle en édition limitée,disponible sur toutes les plateformes digitales.