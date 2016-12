OAI STAR présente un nouvel album

Gari Grèu a une fois de plus rebattu les cartes de son « étoile du Oai » pour revenir à l’essence même du groupe créé avec ses compères du Massilia Sound System Lux B et DJ Kayalik au début des années 2000.



Un duo de Mc’s explorant les ponts invisibles et universels de la musique que l’on aime (hip-hop, ragga : pas pareil !), un carrefour d’expression libre, hors-cadre.



Le Oai Star a réactivé l’axe Marseille-Toulouse avec l’arrivée de Dadoo « le sale gosse » : flow ravageur, showman, producteur talentueux, l’ex KDD a toujours fait preuve d’éclectisme et d’intégrité dans le milieu du rap français. Il a croisé le micro avec Gari depuis quelques années en sound-system ou lors du spectacle de théâtre de rue « Yes Papa » en 2014.



Gari, Dadoo et DJ Kayalik proposent une croisée des mots dans un espace temps du coeur, une aventure électrique, hot en couleur, festive et sincère. 2016, le monde va mal… Comme une furieuse envie de réunir les genres humains. Il faut une machine à danser, danse consciente, rap des humanistes, punk des universalistes, on s’en fout, envoie tout!!!

En concert à Paris à La Maroquinerie 26/01/17 et à Marseille au Moulin 02/02/17