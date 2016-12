The Gift présente Love Without Violins

Ce single est le premier aperçu de leur prochain album – en collaboration avec l'artiste producteur de renom, nominé aux Grammy Awards, qui a travaillé sur des compositions depuis plus de deux ans avec le claviériste du groupe, Nuno Gonçalves, et mixé par le légendaire producteur Flood. Le groupe portugais se partage le travail sur les voix et les instruments avec Eno, qui a aussi écrit les paroles avec la chanteuse Sonia Tavares.

Ce nouveau projet est une démonstration révélatrice des influences de The Gift, ajoutées à la maitrise de leur technique.



"Nous ne faisons pas attention aux rôles distincts de chacun dans le groupe. Des fois, nous nous échangeons nos instruments, et certains les essayent pour la première fois. J'ai joué sur plusieurs des titres. C'était intéressant pour moi car j'avais des idées que je ne pouvais pas utiliser dans mon travail car je ne travaillais pas sur certains de ces aspects" nous explique Brian Eno.



Avec le succès international de leur dernier album "Explode", produit par le collaborateur de Coldplay et Paolo Nutini, Ken Nelson - qui débuta numéro 1 des charts nationaux, puis se classa dans le top 10 pendant plus de 10 semaines, et certifié disque d’or – The Gift est le groupe Portugais qui vend le plus à l'international. En Europe, ils ont partagé la scène avec Arcade Fire et Portishead et remportent le MTV EuropeAward du meilleur groupe portugais. Ils ont aussi joué aussi au festival SXSW, et ont assuré la première partie de la tournée américaine et canadienne d'Anna Calvi.



Le quatuor est né grâce à l'union créative des frères, John et Nuno Gonçalves, accompagné du guitariste Miguel Ribeiro et de la chanteuse Sonia Tavares, et a été pendant 20 ans en première ligne du mouvement DIY (Do It Yourself) au Portugal. lls créent leur propre label, La Folie, et gèrent maintenant tous les aspects de leur carrière - du financement à la direction artistique, avec un spectacle visuel qui a attiré l'attention de The Flaming Lips, qu'ils ont rejoints sur leur tournée américaine du "Yoshimi Battles & The Pink Robots".



Ce nouveau single offre un avant-goût du nouveau son expérimental du groupe, et prouve qu’il sont prêts a en découdre pour la sortie de leur nouvel album au printemps prochain.