THE NEW FRENCH CONNECTION présente EXTRATIME

Extratime-Le Clip



Une comédie loufoque qui se joue dans l’espace… ou comment des cosmonautes, des strip-teaseuses à tête d’ours et un guitariste made in Chuck Berry perdus dans l’univers tente de rentrer en contact.

A noter la participation de Laïka, première chienne mise en orbite autour de la Terre. Un remake de « Gravity » sans gravité. Une attraction des astres.

THE NEW FRENCH CONNECTION



Le trio The New French Connection ne marche qu'au son pop, électro et vintage. César, Kojak et Korkoviak, les trois lascars qui le compose, ont été modelé à coup de Brit-pop et de DJing.

Produit par Maranta Production, ils se sont adjoints le talent de Louis Arlette, ingénieur du son du groupe AIR, pour mixer leur single Extratime. Un EP est prévu pour l’automne 2016.