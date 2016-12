Peter Henry Phillips présente The Origin

En 2008 « Pilou » rencontre Maxime Morin, aka DJ Champion, qui décide de le recruter pour son album Resistance. Il participe à l’enregistrement de plusieurs titres de l’album, dont la chanson Alive Again qui s’est hissé tout en haut des palmarès radiophoniques canadiens, ainsi qu’à la tournée pan-canadienne qui accompagne la sortie de l’album. Parallèlement, il se fait connaître d’un public plus large en interprétant “la chanson vinyle” sur l’émission TV hebdomadaire « Belle & Bum ».



Mais à force de travailler sur les compositions et arrangements de ses propres titres, Pilou se découvre un savoir-faire de réalisateur et de producteur. Il crée donc son propre studio, le nid, à St Adrien en Estrie, près d’Abestos, son village natal (entre Montréal, Québec, trois rivières et Sherbrooke).



Au fil des années, il assure ce rôle auprès de Marie-Jo Thério (Chasing Lydie), Philippe Brach (La foire et l’ordre), David Giguère (Hisser haut), Sébastien Lacombe (Territoires), Ines Talbi (Boarding Gate) ou Fanny Bloom (Solo) ce qui lui vaudra de nombreuses récompenses.

Mais Pilou a d’autres cordes à son arc et écrit également pour le cinéma et la télévision.

Il signe ainsi la musique du « règne de la beauté » le dernier film de Denys Arcand (Le déclin de l’empire américain, Les invasions barbares…), celle de la série française Deux flics sur les docks avec Bruno solo diffusée sur France 2 et produite par TGV/Zodiak média (Versailles), celle de la série l’accident (pour laquelle Dreamcatcher, un des titres de son album figure au générique) qui sera diffusée sur France 3 en fin d’année 2016 et est pressenti pour signer la BO du premier film de la jeune actrice/réalisatrice Quinn Shephard (Harrison’s flowers, Otages…) protégée du festival Sundance.



2015. Le temps est venu pour Pilou de se concentrer sur son projet solo, sous le nom de Peter Henry Phillips, et de présenter son premier album.

Paru fin 2015 au Canada, « The Origin » est unanimement salué par les médias. Nominé au GAMIC dans la catégorie « album folk de l’année », l’album sort en France en janvier 2017.