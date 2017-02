KAZoART, la galerie 2.0 qui vous fait aimer l’art contemporain

Publié le 26 janvier 2017 par Lartino.fr

L’art contemporain, vous n’avez rien contre, bien au contraire avoir une œuvre originale sur vos murs vous plairait bien mais faute de budget, vous n’avez jamais poussé la porte d’une galerie et vous êtes contenté de reproductions ou de tableaux trouvés en magasin de décoration tout en gardant comme projet l’investissement dans une pièce originale. C’est en partant de ce constat que l’équipe de KAZoART a créé une galerie d’un nouveau genre. Rencontre avec une équipe de passionnés.

Des professionnels au service de la démocratisation de l’art contemporain

A l’origine de KAZoART, des professionnels rompus à la sélection d’artistes et d’œuvres, connaissant parfaitement le marché de l’art contemporain.

Conscients de ce que le monde des galeristes peut avoir d’élitiste pour beaucoup de clients potentiels, l’équipe fondatrice de KAZoART a décidé que l’achat d’un tableau contemporain devait être facile et accessible à tous les budgets en passant par un support démocratique, internet.

Avec sa galerie en ligne, KAZoART propose :

Des prix de vente maîtrisés grâce à une mise en relation artiste-client sans intermédiaire et des œuvres accessibles dès une quarantaine d’euros

Un service de livraison et de retour qui permet de prendre une œuvre à l’essai pendant 30 jours

L’accès aux ateliers de plus de 300 artistes contemporains en France et en Europe.

Une galerie en ligne qui démystifie l’achat d’œuvre d’art



Comme un site e-commerce classique, KAZoART propose des filtres qui permettent au futur collectionneur de rencontrer facilement l’œuvre d’art pour laquelle il aura le coup de cœur.

●Une sélection par technique : peinture, photographie, aquarelle, sculpture, collage…

●Une sélection par style : urbain, nature morte, bohème, romantique…

●Une sélection par courant artistique : pop art, abstrait, figuratif, street art, impressionniste…

●Une sélection par budget pour se lancer plus facilement et réaliser qu’on peut devenir collectionneur à moins de 100 euros.

Un service client réactif et un blog viennent compléter une palette de services et conseils complète qui permet au client de se familiariser avec le monde de l’art grâce à des fiches techniques et des rencontres avec l’univers de chaque artiste.

Une communauté active et axée sur le partage

Parce que l’art se partage, la communauté KAZoART est présente sur les réseaux sociaux via lesquels clients comme artistes peuvent partager avis, œuvres et coups de cœur… une autre façon de démocratiser l’art contemporain qui permet à plus de jeunes artistes de se faire connaître.